Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olan, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ‘Mucize Hayatlar – Notalar’ temalı konser etkinliği düzenleyecek. Sevgi Her Engeli Aşar mottosuyla 3 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, saat 19.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, başta özel gereksinimli bireyler olmak üzere konsere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.