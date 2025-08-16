Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Ekinözü’nün kırsal mahallelerinden Ortaören’in Fatihler mevkiini Ekinözü-Elbistan grup yoluna bağlayan arter oldu.

Yaklaşık 3 kilometrelik arterde geniş çaplı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla arterde sathi kaplama serimi yapıldı.

3 Milyon TL’lik yatırımla tamamlanan çalışmalarla yerleşim yerinin ulaşımı iyileştirildi.

Mahalle sakinleri çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.