Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla yürütülen yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları, hem şehir merkezinde hem de en uzak kırsal yerleşimlerde hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ekinözü’nün kırsal mahallelerinden Türkeli’nde önemli bir yol çalışması gerçekleştirildi.

Mahalleyi Ekinözü – Elbistan Grup Yolu’na bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik arterde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak ikinci kat sathi kaplama serimi yapıldı.

Çalışma ile hem mahalle içi ulaşım hem de ilçe bağlantısı daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Türkeli Mahalle Muhtarı Fevruh Yetkin, yapılan çalışmaların mahalle halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, “Yıllardır ulaşımda yaşadığımız sorunlar bu yatırımla büyük ölçüde giderildi. Artık hem Ekinözü’ne hem de Elbistan’a daha rahat ulaşabiliyoruz. Mahallemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.