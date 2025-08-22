Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol yatırımlarına kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen önemli noktalardan biri de Edebiyat Yolu’ndan Göksun’a girişte yer alan kavşak oldu.

Araç trafiğinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha düzenli bir ulaşım imkânı sunmak için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca bölgede yeni bir düzenleme başlatıldı.

Kavşağa eklenen yeni geçişle birlikte, özellikle Kahramanmaraş’tan Göksun ve Kayseri istikametine giden araçların bekleme süresi en aza indirilecek.

Yapılan açıklamada, düzenlemenin kavşakta trafik ışıklarında meydana gelen yığılmaları azaltacağı, böylece sürücülerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde seyahat edebileceği belirtildi.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.