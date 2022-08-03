İnsan odaklı sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında şehirde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 18 – 55 yaş aralığındaki kadınlara yönelik yüzme etkinliği gerçekleştirilecek. 6 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri düzenlenecek etkinlikler 10.00 – 12.00, 12.00 – 14.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında üç seans olarak katılımcılarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılara bone de hediye edilecek. Büyükşehir Belediyesi Tesisleri Yüzme Havuzu’nda sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek etkinliğine https://kahramanmaras.bel.tr/form/bayanlara-yonelik-yuzme-etkinligi-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yüzme etkinliğine ilişkin detaylı bilgiye 0553 041 53 53 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi