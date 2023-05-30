Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşlara yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Şehirde sağlıklı yaşam için sporu teşvik etmek adına çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, kadınlara yönelik fitness ve plates eğitimleri düzenliyor. Osman Sayın Spor Salonu’nda hafta içi her gün 18-55 yaş aralığındaki kadınlara yönelik düzenlenen eğitimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yine Osman Sayın Spor Salonu’ndan şahsen başvuru yapabilecek. Başvurulara ve eğitimlere ilişkin detaylı bilgiye 0553 041 53 53 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, fitness ve plates eğitimlerinin 1 Eylül tarihine kadar ücretsiz olduğu belirtildi.