Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için yol yenileme uygulamalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ilçelerinden Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta da bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Ekinözü’nde birçok mahallenin ulaşımda aktif olarak kullandığı Alişar Grup Yolu’nda asfalt yama uygulamalarını sürdürüyor. Yaklaşık 20 kilometrelik grup yolunda deforme olan kısımlar ve oluşan çukurlar, asfalt yama ile tamir ediliyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Ekinözü’nde birçok mahalleye ulaşım sağlayan grup yolunun standardının artırılması hedefleniyor.

Nurhak ve Elbistan’da Parke Uygulamaları

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Nurhak’ta Tatlar Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke uygulamalarını tamamladı. Caddeye toplamda 3 bin 500 metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı. İlçenin farklı lokasyonlarında gerçekleştirilecek çalışmalarla Nurhak’a toplamda 15 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği diğer bir adres ise Elbistan Anadolu Lisesi oldu. Okulun bahçesine bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı. Okul idarecileri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.