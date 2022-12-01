Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde edebi, kültürel ve sanatsal birikimi artırmak için örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

‘Her Güne Bir Kitap’ temalı çalışmayla Aralık ayı boyunca gerçekleştirilecek çekilişlerle her gün 3 kişiye Mehmet Akif Ersoy, İlber Ortaylı, Mevlâna İdris, Nuri Pakdil, İsmet Özel, Miguel de Cervantes, Nevzat Tarhan, Teoman Duralı, Fethi Gemuhluoğlu gibi birbirinden değerli yazar ve şairlerin kitapları hediye edilecek.

Çekilişe katılım şartları ise; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Twitter hesabını takip etmek, paylaşılacak gönderiyi retweetlemek ve ‘EdebiyatınBaşkenti’ hashtag ile yoruma 3 kişiyi etiketlemek olarak belirlendi. Çekilişle okurlara hediye edilecek ilk eser ise Mustafa Çiftci’nin Ah Mercimeğim adlı kitabı olacak