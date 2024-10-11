Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi personelleri ve danışanlarına yönelik Menzelet Mesire Alanı’nda etkinlikler düzenledi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi personelleri ve danışanlarının katılımıyla Menzelet Mesire Alanı’nda piknik ve tekne turu düzenlendi. Doğanın huzur dolu atmosferiyle keyifli bir gün geçiren katılımcılar, Menzelet’te tekne turuyla da unutulmaz anlar yaşadı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte gönüllerince eğlenen katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinlik ve projelerin artarak devam edeceği belirtildi.