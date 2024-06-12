Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle Resim Kursu düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı kursta geri dönüşümden de faydalanılarak atıklar sanata dönüştürüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenli aralıklarla vatandaşlarla buluşturulan KAMEK Atölyeleri’nde bu hafta Resim Kursu düzenlendi. Piazza AVM’nin zemin katında düzenlenen atölyeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 4 saat boyunca devam eden ve yüzlerce kişinin katıldığı atölyede, geri dönüşümden de faydalanılarak atıklar sanata dönüştürüldü. Renkli görüntülerin oluştuğu atölyede geri dönüşümden faydalanılarak oluşturulan birbirinden güzel ve değerli tablolar AVM’deki vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Etkinliğin çok anlamlı ve faydalı olduğunu belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM’ye teşekkür etti.