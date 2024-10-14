Açılış konuşmasında, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş ile olan birlikteliğinin "Yedi Güzel Adam" dizisinde canlandırdığı "İsmail Efendi" karakteriyle başladığını belirterek, bu rolün sanat hayatındaki önemine vurgu yaptı. Kahramanmaraş’ın sanata verdiği değerin altını çizen Yenişehirlioğlu, kentin kültürel mirasının sanat dünyası için büyük bir kaynak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Yücel Arzen** ve orkestrası, "Sakarya Türküsü", "Türk Marşı" ve "Utansın" gibi eserleri seslendirdi. Eserler, seyircilerden yoğun alkış aldı ve büyük beğeni topladı. Yücel Arzen'in güçlü performansı, geceye damgasını vurdu.

Programın sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sanatçı Yücel Arzen’e teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdim etti.

Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu, yıl boyunca düzenlenecek farklı etkinliklerle Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini ön plana çıkarmaya devam edecek.

Editör: Yunus Firdevsoğlu