Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime sağlanan destekler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Onikişubat ve Türkoğlu’nda çiftçilere dağıtılan 2,5 milyon adet biber fidesinde hasat heyecanı başladı. Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan coğrafi işaretli ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fide desteği, geleneksel ürünün üretim hacminin artırırken; üreticiye de önemli bir katkı sağlıyor.

3 Yılda 6,5 Milyon Adet Fide Dağıtıldı

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan üreticilere sağlanan fide desteğiyle ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanındayız. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fidesi desteğimiz 3 yılda toplamda 6,5 milyona ulaştı. Bu ürünümüzün her geçen yıl katma değerini ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bin 500 Ton Biber Hasat Ediliyor

Desteğin üreticiye önemli bir katkı sağladığının altı çizilen açıklamada, “Çiftçilerimizin yalnızca bu yıl 2,5 milyon adet fideden ortalama bin 500 ton rekolteye ulaşacağını öngörüyoruz. Bu sezonun bereketiyle hasat edilen ürün, üreticimize yaklaşık 15 Milyon TL’lik kazanç sağlayacak” bilgileri aktarıldı.