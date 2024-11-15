Derepazarı Esnaf İndirim Günleri yoğun bir ilgiyle devam ederken çarşıda sahne alan Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, sergilediği performansla esnaf ve vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği iş birliğiyle düzenlenen Derepazarı Esnafları İndirim Günleri, yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Yerel esnafa can suyu olan indirim günleri, vatandaşlara da uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunuyor. Organizasyon kapsamında bir yandan esnaf ve vatandaşlara ekonomik fırsatlar sunulurken bir yandan da vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak için çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Derepazarı’nda Renkli Anlar Yaşandı

Derepazarı’ndaki hareketliliği artırmak ve alışveriş yapan vatandaşlara farklı bir deneyim sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, bölgede performans sergiledi. Yerel kültürün zenginliğini yansıtan halk oyunları gösterisi, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Ziyaretçiler hem geleneksel ezgilerle coştu hem de unutulmaz bir kültürel deneyim yaşadı. Derepazarı’nı dolduran vatandaşlar, alışverişin yanı sıra eğlenceyle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

Esnaftan ve Vatandaşlardan Olumlu Geri Dönüşler

Derepazarı esnafı, etkinlik sayesinde hem satışlarının arttığını hem de bölgede canlılık oluştuğunu belirtti. Vatandaşlar ise indirim günlerinin bütçelerine önemli bir destek sağladığını ifade etti. Kahramanmaraş’ta alışverişe ve eğlenceye katkı sağlayan bu etkinlik, yerel esnaf ile vatandaş arasında güçlü bir bağ kurulmasına da vesile oluyor.

İndirim Günleri 17 Kasım’a Kadar Sürecek

Derepazarı Esnafları İndirim Günleri, 17 Kasım Pazar gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında alışveriş yapanlar hem uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkânı bulacak hem de çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirebilecek.