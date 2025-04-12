Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol alması, sosyalleşmeleri ve ekonomik gelir elde etmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “Evadan Çiçek Yapım Kursu”, kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde sürdürülen kursta, katılımcı kadınlara evadan çiçek yapımı öğretiliyor.

Hem sanatsal hem de pratik yönüyle dikkat çeken eğitimler sayesinde kadınlar, el becerilerini geliştirirken aynı zamanda evlerinin dekorasyonuna estetik dokunuşlar katma imkânı buluyor.

Kursa katılan kadınlar, edindikleri bilgilerle ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kursiyerlerden Feyza Kılıç, kursun hem kişisel hem de ekonomik açıdan kendilerine çok şey kattığını belirterek, “Ev hanımıyım. Burada evalarla çiçekler oluşturarak hem ev dekorasyonumuzu sağlıyoruz hem de bunların satışını yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bu kurs sosyalleşmemiz açısından da çok güzel oluyor, yeni arkadaşlar ediniyoruz” ifadelerini kullandı. Bir diğer kursiyer Zehra Ekiz ise kursun sunduğu sosyal ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni bir ortama katılmak ve sosyalleşmek için bu kursa geliyorum. Evalarla çok güzel çiçekler yaparak hem evimizi renklendiriyor hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruz” dedi.

Kurs eğitmenlerinden Rabia Ardıç ise kursun yalnızca bir el işi eğitimi olmadığını, kadınların hayatlarına pek çok açıdan dokunduğunu ifade etti.

Ardıç, “Burada eva ile çiçek yapımı eğitimi veriyoruz kursiyerlerimize. Bu kursta hanımlara hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Kadınlar kendi ürettikleri çiçekleri hem ev dekorasyonunda kullanıyor hem de satışını yaparak gelir sağlıyor” şeklinde konuştu.