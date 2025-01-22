Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla üniversite adaylarına yönelik kapsamlı bir YKS kampı düzenliyor. 27 - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde her gün 13.30 - 18.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitim dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren kamp, sınav hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik etmeyi hedefliyor. Etkinlikte, YKS konusunda uzman ve tanınmış yazarlar; Bünyamin Bayraktar, Emre Polat, Gökhan Keçeci, Biltan Büyükakoğlu, Fatma Büyükakoğlu, Hasan İşbilir, Yılmaz Kartal, Aslan Aydın, Murat Sarıışık, Hamdi Özkan, Mehmet Erdem, Osman Ömür Neslihanoğlu ve İbrahim Karataş öğrencilerle bir araya gelecek.

Zengin İçerikli Program

Beş gün sürecek olan kampta, sınav stratejileri, etkili ders çalışma yöntemleri ve motivasyonun artırılması gibi konular ele alınacak. Alanında uzman isimlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı bu etkinlik, sınav hazırlık sürecinde gençlere önemli katkılar sunacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm YKS adaylarını kampa davet etti. Detaylı bilgi almak veya sorularını iletmek isteyenler için ise 0539 702 46 10 numaralı iletişim hattı aktif durumda. Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik bu anlamlı girişimi, sınav maratonundaki adaylara hem motivasyon hem de bilgi desteği sunmayı amaçlıyor