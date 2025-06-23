Olay, Etimesgut ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, söz konusu evde yaşayan ve hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan, şu anda ise cezaevinde bulunan G.İ. isimli şahsın evinde şok edici bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre, cezaevindeki G.İ.'nin 11 yaşındaki oğlu, evde buzdolabını temizlediği sırada buzluk kısmında bebek cesedi buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren çocuk, polis ekiplerinin harekete geçmesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde detaylı inceleme başlattı. Polis ekipleri, cesedin kimliğini ve ölüm sebebini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ederken, çevrede yaşayan vatandaşlar yaşananlara inanmakta güçlük çekti.

Bebek Cesedinin Kimliği ve Olayın Detayları Araştırılıyor

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, bebek cesedinin kimliğine ve olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın genişletileceği ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı bildirildi.