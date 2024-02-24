Cactus Mimarlık Ofisi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen törene Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Beşen Sigorta yönetim kurulu başkanı Mehmet Beşen ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışa katılan Konuklar duygularını Aksu Haber’e paylaştı.
Cactus Mimarlık, şehrin mimarlık sektöründe önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar