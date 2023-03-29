"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından memleketlerini terk etmeyen çok sayıda aile, çocuklarıyla çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Yurdun dört bir yanından yardımların sürdüğü kentteki çadırlarda kalan çcuklara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimler başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından psikososyal destek sağlanıyor.

Depremin ilk gününden Kahramanmaraş'ta bulunan Yeryüzü Çocukları Derneği gönüllüleri de Onikişubat ilçesindeki Karasu Bulvarı yanında kurulan çadır kentte çocuklara etkinlik yapıyor.

Yüzlerini boyadıkları çocuklarla seslendirdikleri şarkılar eşliğinde oyunlar oynayan gönüllüler, çocuklara çeşitli hediyeler de veriyor.

Yeryüzü Çocukları Derneği tanıtım sorumlusu Zehra Yaren, dernek gönüllülerinin depremin ilk haftasından bu yana sahada olduklarını söyledi.