Dulkadiroğlu’nda Hizmete Açılan Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi Deprem Sonrası Faaliyetlerine Başladı.

Bu Kapmamda Dulkadiroğlu Belediyesi Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde YKS ve LGS’ye Hazırlanan Öğrencilere Yönelik Kurs Açtı.

Kahramanmaraşlı Gençlerin Üniversite Sınavlarına Hazırlanması Adına Matematik, Türkçe, Tarih, Edebiyat, Coğrafya Ve Fen Bilimleri Derslerinde Kurslar Açan Gençlik Merkezi, Eğitime Başladı, Başvuruları Devam Ediyor.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mehmet Ayhan Özdemir, merkezin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.