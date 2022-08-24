Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Çağırkan Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirilen sathi asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla mevcut stabilize yol asfaltla buluşturuldu.

Ulaşım Sorunumuz Büyükşehir’le Çözüme Kavuştu

Gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının mahalle için önemine değinen Çağırkan Mahalle Muhtarı Osman Sakar, “Mahallemize ulaşım sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki yolumuz daha önce stabilizeydi. Ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız da ekiplere talimat verdi ve mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz baştan uca yenilendi. Mahallemizin ulaşım sorunu Büyükşehir Belediyemizle çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.