Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat ilçesinde bulunan Çağlayan Mahallesi oldu. Darlığı sebebiyle ulaşımda sorun teşkil eden ve deforme olduğu için trafik güvenliğini tehlikeye atan mahalle yolu, baştan uca yenileniyor. Ekipler, mahalle yolunda kısmi genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Toplamda 2,5 kilometre uzunluğundaki arterde gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının tamamlanmasıyla mahallenin ulaşım standardı yükseltilecek.

Mahallemizin Yolu Büyükşehir’le Yenileniyor

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Çağlayan Mahalle Muhtarı Fatih Arı, “Mahallemizin içerisinde bulunan yolumuz çok dar olduğu için ancak tek araç sığabiliyordu. Ayrıca uzun yıllardır kullanıldığı için deforme olmuştu. Büyükşehir Belediyemiz mahallemizin yolunu yenileme kararı aldı ve çalışmalara başladı. Mahalle yolumuzun dar olan kısımları genişletildi. Ekipler sıcak asfalt çalışmalarını da sürdürüyor. Mahallemizin yolu Büyükşehir Belediyemiz tarafından baştan uca yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.