Dünyaca ünlü 3 cevizden birisi olan Çağlayancerit Kalaycı cevizini, Türkiye’ye, hatta ulusal anlamda dünyaya tanıtmak için Çağlayancerit ceviz ve kültür festivalin bu yıl 7’ncisi düzenleniyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak, ilçenin kalkınması için bu tür organizasyonlar ve faaliyetlerle, hem çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmeleri, hem de cevizin hak ettiği değere kavuşması için Çağlayancerit Belediyesi ve Çağlayancerit Kaymakamlığı tarafından yoğun bir gayret sarf ediliyor.

Çağlayancerit Belediyesi ve Çağlayancerit Kaymakamlığı birlikteliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan ceviz ve kültür festivali 24-25 Eylül tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek.

Festivalde, Ali Kınık, Simge Sağın, Aynur Polat gibi sanatçılar konser verecek.

Çağlayancerit ceviz ve kültür festivali hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun: ceviz diyarı Çağlayancerit’imize düzenleyeceğimiz festivalimize tüm hemşerilerimiz davetlidir.