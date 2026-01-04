Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, Kısık mevkiinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken kurt, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Görüntüler, kış şartlarının yaban hayvanları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabildiğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları ve yetkililere bilgi vermeleri gerektiğini vurguladı.