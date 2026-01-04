Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda; “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 29 Aralık 2025 tarihinde yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca “Silahla birden fazla kişi ile yağma” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şahıs da 30 Aralık 2025 tarihinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği için aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.