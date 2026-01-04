Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karşıyaka Mahallesi’nde aşırı kar birikmesi nedeniyle bir hayvan barınağı çöktü.

Edinilen bilgilere göre, barınağın çökmesi sonucu içerisinde bulunan yaklaşık 150 kümes hayvanının telef olduğu iddia edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, üreticinin büyük maddi zarara uğradığı öğrenildi.

Barınağın yoğun kar yüküne dayanamayarak çöktüğünü belirten üretici, yaşanan zararın ciddi boyutlarda olduğunu ifade ederek yetkililerden destek talebinde bulundu. Olayın ardından bölgede inceleme yapılması beklenirken, kar yağışının tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri bir kez daha gözler önüne serildi.