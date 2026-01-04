Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, trafik kazalarına neden olmaya devam ediyor. Alpaslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil, yolun buz tutması sonucu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, özellikle sabah erken saatler ile gece saatlerinde gizli buzlanmanın ciddi risk oluşturduğu ifade edildi. Yetkililer, sürücüleri hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.