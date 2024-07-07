A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu, “Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum her maç bize son dakikaya kadar destek çıktılar. Yolumuz uzun iyi işler yapacağımıza eminim” dedi.

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Hakan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.

İkinci yarıda geri çekildiklerini söyleyen Hakan, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." sözlerini sarf etti.