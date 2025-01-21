Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi genişleme alanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, asfalt öncesi zemin iyileştirme işlemlerini titizlikle gerçekleştirirken, KASKİ ekipleri de bölgede su ve kanalizasyon sistemlerini yenileyerek altyapı kapasitesini artırıyor. Çalışmaların, bölgedeki işletmelere ve vatandaşlara uzun vadeli fayda sağlaması hedefleniyor.

Esnaflar ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek belediyeye teşekkür etti.