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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Diri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevil Diri'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk annesi Sevil Diri, pencerenin camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne 'de 5'inci kattaki evininin pencere camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesine düşen 44 yaşındaki Sevil Diri, hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi’ndeki Doğukent Apartmanı C Blok'ta meydana geldi.

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