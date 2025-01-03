Geniş yeşil alanları, etkileyici manzarası ve modern sosyal donatılarıyla dikkat çeken tesis, misafirlerine huzurlu bir atmosfer sunarken aynı zamanda zengin bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

Restoran ve kafeterya bölümleriyle hizmet veren Çamlıca, Kahramanmaraş mutfağının klasik tatlarından modern lezzetlere kadar geniş bir menü seçeneğiyle öne çıkıyor. Özellikle yöresel kebap çeşitleri, özgün sunumlarla hazırlanan kahvaltılar ve geleneksel tatlılar, misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sosyal yaşamın merkezlerinden biri haline gelen Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisi, sakin ortamı ve kaliteli hizmet anlayışıyla hem ailelerin hem de bireysel ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Kahramanmaraş’ta sosyal yaşamı canlandıran bu özel tesis, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek kentin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Siz de şehrin bu eşsiz mekanında, hem doğayla iç içe bir gün geçirebilir hem de lezzet dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz.