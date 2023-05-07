Pazarcık merkezli deprem öncesi havlayarak ve sahiplerini tırmalayarak uyandıran Çin aslanı cinsi "Balım", Akkurt ailesinin uyanıp evlerinden hızlıca çıkmalarını sağladı.



Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'ndeki oturdukları apartman yıkılan 2 çocuklu Erol-Melike Akkurt çifti, afetin ardından çadır kentte yaşamaya başladı.

Baykar Konteyner Kent'e yerleştirilen Akkurt ailesi, can dostlarına gözü gibi bakıyor.

Melike Akkurt, "Balım"ın çok uysal bir köpek olduğunu, köpeklerinin depremden dakikalar önce anormal hareketler sergilediğini belirtti.

Köpeğin verdiği tepkiler üzerine eşinin deprem olabileceğini söylediğini ve ailece apartmandan dışarı çıktıklarını ifade eden Akkurt, "Köpeğimiz hiç yapmadığı hareketleri yaptı, patileri ile kapıya vurdu. Sağa sola koşturmaya başladı. Isırmayan köpek ısırmaya başladı. Yani hayvan resmen hissetti. Onun sayesinde hayatımız kurtuldu. Ona can, vefa borcumuz var. Bir kızım bir oğlum vardı, şimdi 2 kızımız var. O da artık bizim bir evladımız." ifadelerini kullandı.