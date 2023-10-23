Ekim Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Çarpım Tablosu’ adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne koştu. İlkokul öğrencisi Emre’nin Matematik Dünyası’nda Kral, Canavar ve Matematik Profesörüyle maceralarını konu alan tiyatro gösterisine minikler büyük ilgi gösterdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen gösteride, çocuklara çarpım tablosunu öğretmek için çeşitli şarkılar da söylendi. Miniklerin de şarkılara büyük bir keyifle eşlik ettiği ve eğlenirken öğrendiği gösteri, ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerinin devam edeceği ve Ekim Kültür Sanat takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/10/16/ekim-ayi-kultur-sanat-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.