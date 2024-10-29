Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "SİPER'in ardı vatan" ifadesini kullanarak, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR