Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "SİPER'in ardı vatan" ifadesini kullanarak, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.