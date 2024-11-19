İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde de devam etti.

Duruşma, Çete lideri Fırat Sarı'nın hemşiresi sanık Hasan Basri Gök'ün savunmasının alınmasıyla başladı.

Çete lideri Fırat Sarı'nın hemşiresi sanık Hasan Basri Gök, Sarı'nın tanıdığı doktorlar vasıtasıyla bebekleri 112'ye bildirmeden sevk ettiğini, Serdar Yüksel'in il dışı sevklerden 5 bin lira kazandığını söyledi.

Hemşire Hasan Basri Gök yaptığı savunmada ayrıca Fırat Sarı'nın kendisine yardım eden herkese para dağıttığını da itiraf etti.