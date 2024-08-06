Osmanlı döneminde saraylara verilen gelinlerin çeyizlerinde bulunan Kahramanmaraş'ın ceviz oyma sandığı, günümüzde de ününü korumaya devam ediyor. Ceviz ağacından el oymasıyla yapılan bu sandıklar, 2017 yılında tescillenerek geleneksel el sanatları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraşlı ustalar tarafından tamamen el emeğiyle üretilen ceviz oyma sandıkları, dünya çapında ilgi görüyor. Bu tarihi sandıkların yanı sıra, Kahramanmaraş’ta patentli ve mücevher kutusu olarak kullanılan, işlemeli kasalar da üretiliyor. Çözmesi zor olan bu kasalar, büyük bir özen ve ustalıkla hazırlanıyor.

Ancak, bu değerli el sanatlarının devamı için yeni çıraklar yetişmiyor. Kahramanmaraşlı ustalar, bu kadim sanatın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için çıraklık eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yetkililerden ve toplumdan, bu geleneksel sanatların yaşatılması için destek bekleniyor.