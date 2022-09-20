ABD Merkez Bankası Fed ve TCMB faiz kararı öncesinde altın fiyatları ve dolar/TL kurunda hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL kuru 20 Aralık’ta gördüğü tüm zamanların zirvesi olan 18,36’ya dün bir adım daha yaklaştı. Kur dün 18,34’ü görerek yıl içi zirvesini güncelledi. Analistler kurda bu hafta Merkez Bankalarının faiz kararına bağlı olarak oynaklığın daha da fazla olmasını bekliyor. Kur 20 Eylül Salı sabahında 18,30 seviyelerinden değerleniyor.

MERKEZ BANKALARININ KARAR HAFTASI

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed toplantısında üyelerin faizi 75 baz puan artırması beklenirken piyasalar 100 baz puan olasılığını da yok saymıyor. Fed’in bu yıl politika faizini yüzde 4,5 seviyesine çıkarması beklendiği için tahvil faizlerinde de son yılların en yüksek seviyeleri görülüyor Yurt içi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde olurken 50 baz puanlık indirim olasılığı da dikkate alınıyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 36 YÜKSELDİ

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve TL’nin de hem dolar baskısı hem de enflasyona karşın düşük faiz politikasının etkisiyle değer kaybetmesi kurda zirve seviyelerin görülmesine neden olurken, yıla 13,30 yakında başlayan kur yüzde 36 oranında yükseldi.

ALTINDA FED BASKISI

2022 yılına 1.830 dolar seviyesinde giriş yapan altın fiyatları Fed’in faiz artırım hamleleri ile baskılanmaya devam ediyor. Bankanın bu ay da agresif bir faiz artırımına gideceği beklentisi altın fiyatlarını 13 ayın dibine çekti. Dün 1666 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı bu sabah 1680 dolardan değerleniyor.

Dolar/TL desteğini yitiren gram altın, 970 lira seviyesine kadar gerilemesinin ardından ons altındaki sınırlı toparlanma ile bir miktar yükseldi. Altının gram fiyatı bu sabah 983 liradan satışa sunuluyor.