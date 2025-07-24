Cherno More - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Avrupa'daki temsilcimiz Başakşehir, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 20.00'de deplasmanda Cherno More ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Başakşehir ve Cherno More İlk 11'leri Belli Oldu

Cherno More 11’i:

Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Chandarov, Zlatev, Sidney.

Başakşehir 11’i:

Muhammed, Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf Sarı, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Brnic, Nuno Da Costa.

Başakşehir’in Avrupa Karnesi

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında 8 farklı sezonda mücadele etti.

2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde

2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi’nde

Son 16 turuna kadar yükselmeyi başardı.

Ayrıca, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy gösterdi.

Hedef Grup Aşaması!

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa’da yeniden iddialı bir kadro kuran Başakşehir, Cherno More karşısında avantajlı bir skor elde ederek 3. eleme turu yolunda avantaj sağlamak istiyor. Rövanş maçı, İstanbul’da oynanacak.