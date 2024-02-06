Dualar eşliğinde gerçekleşen nöbetlerde, vatandaşlar soğuk havaya rağmen sabaha kadar Ebrar Siteleri'nde nöbet tutmaya devam ettiler.

Ebrar Siteleri'nde gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe, vatandaşların duyarlılığına ve dayanışmasına destek vererek kahve ve çay ikramlarında bulunan Kahramanmaraş’ın çikolata ve kahve firması Chocolabs, saygı nöbeti tutan vatandaşlara destek oldu.

Depremzedelerin anısını yaşatmak ve birlikte dayanışma içinde olmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hem acıyı paylaşma hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirme adına önemli bir adım oldu.

Aksu habere özel konuşan Chocolabs, işletme sahibi ali Ömer başkan, bu zor gecede vatandaşlarımızın yanındayız, onları yalnız bırakmadık diyerek şu ifadelere yer verdi.