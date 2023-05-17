CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları dahil olmak üzere partinin önemli isimleri bu seçimde listelerde yer almadı.

Kılıçdaroğlu, 9 Nisan'da aday listelerini belirlerken, 6 Genel Başkan Yardımcısı dahil kurmayları ve mevcut milletvekillerinin yarısını tekrar aday göstermedi.

O isimler arasında, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Lale Karabıyık, Ahmet Akın ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da bulunuyor.

Haluk Koç, Gürsel Tekin ve Ünal Çeviköz gibi isimler de liste dışı bırakıldı.

Ancak seçimlerde hem Kılıçdaroğlu'nun geride kalması hem de Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu alması partide şok etkisi yarattı.

Seçim sonrası yeni dönemde olası görev beklentisi ile vekil listesinde yer verilmeyen isimlerin bundan sonra ne yapacakları merak konusu.