İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı. Soruşturmada bazı şüpheliler ifade ve testlerin ardından serbest bırakılırken, bazı isimler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında son olarak, bir yarışma programıyla tanınan ve kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, gece saatlerinde gözaltına alındı. Gelişme, soruşturmanın ünlü isimlere uzanan boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Esra Ersoy Daha Önce Tutuklanmıştı

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, daha önce Muğla’da 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmış ve Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası İstanbul’da gözaltına alınan Esra Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmada Tutuklamalar Sürüyor

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 30 Aralık’ta model Buse İskenderoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir gün önce ise “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ ve Yıldız Tilbe ile Hadise gibi isimlerin menajerliğini yaptığı bilinen Haluk Şentürk gözaltına alınmıştı.

Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un da gözaltına alındığı soruşturma çok yönlü olarak sürürüyor.