İş insanı Fikret Tayfun Demirören, karşılıksız çek kullandığı iddiasıyla 15 Şubat 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Yargı sürecinde alınan kesinleşmiş kararlar, hem adli para cezasını hem de iflas sürecini ortaya koydu.

Mahkeme kayıtlarına göre Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin liralık, 5 Şubat 2024’te ise 22 milyon 770 bin liralık olmak üzere toplam 66 milyon 770 bin lira tutarında karşılıksız çek kullandı. Çeklerin karşılıksız çıkması üzerine alacaklı taraf dava açtı.

Yargılama süreci sonunda mahkeme, 22 Kasım 2024 tarihinde kesinleşen iki ayrı kararla Demirören hakkında toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Bu kararların ardından 16 Şubat 2025’te Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı çıktı.

İflas Kararı Resmen Açıklandı

Yargı sürecinin devamında, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Aralık 2025 tarihli kararıyla Fikret Tayfun Demirören’in iflasına hükmetti. Karar, ilan.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyuruldu. İlanda, Demirören hakkında iflasın 18 Aralık 2025 günü saat 17.05 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Ayrıca Tayfun Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar A.Ş. için de iflas kararı verildi.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Karşılıksız çek davaları, adli para cezaları ve iflas kararlarıyla gündeme gelen Tayfun Demirören dosyası, iş dünyası ve kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.