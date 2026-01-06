Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17:00 sıralarında Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki A.K. idaresindeki 46 ADB 140 plakalı otomobil, yan servis yolundan Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Elektrik Direğine Çarparak Devrildi

Toymar Plaza mevkiinde yaşanan olayda, hızla savrulan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol ortasında ters dönerek durabildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Sevk Edildi

Kazada yaralanan sürücü A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı sürücü, buradaki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.