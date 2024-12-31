Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere son yağışlar "can suyu" oldu.

Kentte yakınlarını kaybeden çiftçiler, bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da üretim faaliyetlerine devam ediyor.

Kış aylarındaki kuraklık nedeniyle ürünleri için endişe duyan depremzede çiftçiler, 2024’ün son günlerinde gelen yağışlarla rahat bir nefes aldı.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Özellikle buğdayların çimlenme ve toprak yüzeyine çıkma dönemine geçtiği anda gelen yağışın yüksek verim açısından önemine işaret etti.