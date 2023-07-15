Çin, Dünya yörüngesinde halihazırda inşa etmeye devam ettiği Tiangong uzay istasyonunda balık yetiştirmeyi ve deniz canlılarının uzay ortamında nasıl hayatta kalabileceğini araştırmak istiyor.

Balıklar kapalı ve küçük akvaryumlarda tutulacak. Bu deneyden elde edilecek bulgular, gelecekte Ay veya Mars'ta kurulması hedeflenen insanlı üslerde deniz ürünleri yetiştirmenin mümkün olup olmadığını gösterecek.

Hem Çin hem de ABD, 2030'lara kadar Ay'a astronot göndermek ve burada insanların barınabileceği sürdürülebilir bir üs kurmayı amaçlıyor.

Balıkların uzaya ilk gidişi değil

Öte yandan bu girişim, balıkların uzaya ilk gönderilişi olmayacak. Dünya yörüngesine gönderilen ilk balıklar, küçük bir Atlantik balığı grubu olan Mummichoglardı.

Latince adı Fundulus heteroclitus olan ve dünyadaki en kirli su yollarında yaşadığı bilinen bu küçük balıklar, 1973'te yörüngedeki ilk bilim laboratuvarı Skylab'e gönderilmişti.

Böylece bu deniz canlıları, uzaya çıkan ilk balık unvanını kazanmıştı.

O deneyin amacıysa balıkların ağırlıksız ortamda nasıl yüzeceğini görmekti. Balıklar yalnızca birkaç gün içinde yönlerini bulmak için ışığı kullanmaya başlamış ve onlarca yumurta bırakmayı başarmıştı. Yumurtalardan canlı yavrular da doğmuştu.

Bundan yıllar sonra, Japon Uzay Ajansı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na küçük bir medaka balığı sürüsü göndermişti.

Uzay ortamından insanlara kıyasla daha hızlı etkileniyorlar

2016'da yapılan deneyde balıkların uzay ortamından insanlara kıyasla daha hızlı etkilendiği tespit edilmişti. Bu sürü istasyona varır varmaz kemik yoğunluğunu kaybetmeye başlamıştı.

İnsanlarda bu etkinin ancak 20 günde gözlemlenmeye başladığı biliniyor.

Tiangong uzay istasyonuna gönderilecek zebra balıklarının, yerçekimsiz ortamın canlılar üzerindeki etkisine dair yeni ipuçları sunacağına inanılıyor.

Balıkların tam olarak ne zaman gönderileceği ise kesinleşmedi.