Mersin’in Tarsus ilçesinde aranan H.V. (41), kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından çıkan çatışmada zanlı, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz’da Kemalpaşa Mahallesi'nde bir oto yıkama dükkanında Ali Çoban’ın (26) öldüğü ve B.S.'nin (34) yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi olarak aranan H.V.’nin izine ulaştı. Şüphelinin bulunduğu ticari taksi, Fatih Mahallesi Adana Bulvarı’nda durduruldu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan zanlı, bu sırada polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda polis memuru S.Ş. (46) yaralandı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada H.V. vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı memurun sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden zanlının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna götürüldü.