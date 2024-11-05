2024’ün ilk üç çeyreğinde Çin’de 4,74 milyon çift evlenirken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 5,69 milyondu; böylece evlilik oranında yüzde 16,6’lık bir düşüş kaydedildi. 2013'te 13 milyon nikahla zirve yapan evlilik sayıları, 2022’de ise 6,83 milyona inmişti. 2024’te ise bu rakamın daha da azalması bekleniyor.

Çin'de azalan evliliklerle birlikte doğum oranlarının düşmesi de ciddi bir endişe kaynağı. 2022’de 1 milyar 411 milyon olan Çin anakarası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti. 2022’de doğum oranları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Tek çocuk politikasından çoklu çocuk teşviklerine

Çin, nüfus azalmasını önlemek için 2015'te tek çocuk politikasını sonlandırarak çiftlere vergi indirimleri gibi teşvikler sundu. Ancak, artan yaşam maliyetleri nedeniyle birçok çift çocuk sahibi olmayı ertelemeyi veya vazgeçmeyi tercih ediyor.

Çin Nüfus ve Kalkınma Araştırma Merkezi, doğum oranlarındaki düşüş nedenlerini araştırmak için 150 ilçedeki 1500 topluluktan 30 bin kişiyle görüşmeyi planlıyor. Azalan iş gücü nedeniyle, Çin hükümeti emeklilik yaşını yükseltme konusunda yeni düzenlemeler de değerlendiriyor.

Asya'daki diğer ülkeler de aynı sorunla karşı karşıya

Japonya ve Güney Kore gibi diğer Asya ülkeleri de benzer nüfus sorunlarıyla karşı karşıya Alınan önlemler ise bu ülkelerde de henüz istenen sonuçları vermiş değil.