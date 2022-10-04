Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, bir süre önce trans olduğunu açıklamıştı.

Yeni fotoğraf paylaştı

Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"Güzeller içinde"

Son olarak süper mini eteğiyle pozlarını paylaşan Meli Bendeli, hayranlarından tam not aldı. Yeşilçam'ın usta isimlerinin fotoğraflarıyla poz veren oyuncu, "Güzeller içinde" notuyla pozlarını paylaştı.