Çırak, Çırağın Group bünyesinde Çırağın AVM olarak 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde birçok şubelerini kaybettiklerini hatırlattı.

Çırak, Kahramanmaraş merkezdeki 4 Şubelerini aktif hale getirdikten sonra şu anda Mersin’e yeni şube açtıklarını ifade ederek, “Buraya açtığımız Metropol Şubemiz en büyük şubemiz oldu. 6 katta binlerce çeşit ürün yer alıyor. Kısmetse inşallah Mersin şubelerimizi genişletip çeşitli ilçelerde şubeler açmayı planlıyoruz. Çırağın AVM Kahramanmaraş’ın en büyük düğün paketçisiydi. Bundan sonrada bölgeye açılacak ve bölgenin en büyük düğün paketçisi olacak.” dedi.

Mersin’in merkezinde, kalbinde olduklarının altını çizen Çırak, “Metropol binasının hemen yanında Mersin halkına hitap edeceğimiz bölgedeyiz. Biz Mersin halkımıza kaliteli ürünleri uygun fiyatlı olarak satışa sunacağız. Burada vatandaşların da teveccühü çok büyük, açılışa yoğun bir ilgi var. Çırağın Group bünyesinde Türkiye genelinde büyümeye devam edeceğiz.” Diye konuştu.