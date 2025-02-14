Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yeni doğan iki keçi yavrusunun başından bir an bile ayrılmayan akıllı çoban köpeği, yavruları diğer hayvanlardan başarıyla korudu. Sürüde bulunan diğer keçi ve koyunların yavrulara yaklaşmasını engelleyen sevimli köpeğin bu dikkat çekici halleri, sahibi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olay yerinde gözlemlenen davranışlarda, köpeğin yavrulara son derece özenli davrandığı ve onların güvenliği için çevresindeki diğer hayvanları uzaklaştırdığı belirtildi. Sahibi, "Köpeğimiz, iki keçi yavrumuzun yanında adeta koruyucu bir bekçi gibi davranıyor. Hiçbir canlıyı yavruların yanına yaklaştırmıyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor" şeklinde duygularını paylaştı.

Pazarcık'ta görülen bu sıcak ve doğal anlar, hayvan sevgisini ve çoban köpeklerinin işlevselliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bölgedeki hayvan sahipleri ve hayvan severler tarafından büyük beğeni topladı.