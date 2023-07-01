Yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, Konya’nın Karapınar ilçesindeki bir arazide mühimmat buldu.

Mühimmatı aracına alan çoban, Vahap Ovası yaylasına götürdü.

Mühimmat patladı, çiftçi öldü

Ancak mühimmat saat 21.30 sıralarında patladı.

Patlama sonucu 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Harmancı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.